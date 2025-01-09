Компания ShiftCam представила на выставке CES 2025 свой новый мобильный твердотельный накопитель PLANCK, который стал самым маленьким в мире. Устройство весит всего 10 граммов и предлагает емкость до 2 ТБ, что делает его идеальным для записи видео на iPhone.

На выставке CES 2025 компания ShiftCam продемонстрировала свой новый продукт — мобильный твердотельный накопитель под названием PLANCK. Этот накопитель, по заявлению производителя, является самым маленьким в мире, весит всего 10 граммов и предлагает пользователям возможность легко записывать объемные видео на устройства Apple.

PLANCK подключается напрямую к порту USB-C iPhone и обеспечивает скорость передачи данных до 1050 МБ/с. Он совместим с последними моделями iPhone, включая iPhone 15 Pro, что позволяет записывать видео в формате ProRes с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду. Это делает его привлекательным для всех, кому нужна высокая производительность в компактном формате.

Кроме того, ShiftCam утверждает, что их новый накопитель устойчив к падениям и водонепроницаем по стандарту IP65. Это свойство делает его подходящим для использования в различных условиях, будь то съемка на улице или в студии. «Наша цель — преодолеть ограничения традиционного хранилища с помощью PLANCK», — заявляют представители компании, подчеркивая, что устройство должно стать незаменимым инструментом для творческих людей.

PLANCK будет доступен в двух версиях: 1 ТБ за 189 долларов и 2 ТБ за 299 долларов. Ожидается, что продажи начнутся весной. Также компания планирует запустить краудфандинговую кампанию на Kickstarter, где пользователи смогут предварительно заказать накопитель по сниженной цене — 125 долларов за версию на 1 ТБ и 199 долларов за 2 ТБ.

ShiftCam также анонсировала выпуск USB-C концентратора, который позволит подключать несколько накопителей PLANCK к iPhone. Однако цены на этот аксессуар пока не объявлены.