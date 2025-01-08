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Dell раскритиковали за её схему наименования ноутбуков, схожую с продукцией Apple
Dell представила новую линейку ноутбуков, но схема наименования вызвала критику за сходство с продукцией Apple. Теперь устройства делятся на три категории: Dell, Dell Pro и Dell Pro Max, что не всем кажется удачным решением.

Dell анонсировала новые модели ноутбуков, но внимание пользователей привлекла не только производительность устройств, но и их наименование. Компания решила отказаться от своих суббрендов, таких как XPS и Inspiron, и внедрила новую схему, которая вызывает ассоциации с линейкой iPhone от Apple. Теперь устройства делятся на три уровня: Dell, Dell Pro и Dell Pro Max.

Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи отметили, что это решение выглядит как откровенное копирование. В пресс-релизах компании утверждают, что новая схема наименования призвана упростить выбор для клиентов. Однако многие сомневаются в этой логике. Например, главный операционный директор Dell, Джефф Кларк, заявил, что клиенты предпочитают названия, которые легко запоминаются. Но, по сути, новая схема наименования может запутать пользователей еще больше.

Критики указывают на то, что, несмотря на обещания упрощения, теперь покупателям придется разбираться в трех уровнях — Base, Plus и Premium для каждой из категорий. Это создает дополнительную сложность в выборе, так как пользователи могут ожидать, что каждая модель будет иметь свои отличия, но не всегда это так.

Некоторые зрители на презентации выразили недовольство, заметив, что Dell могла бы выбрать более оригинальные названия. Вопрос о том, почему компания не решила использовать уникальные наименования, стал предметом шуток. Один из участников даже заметил: «Ваш брендинг очень похож на Apple — разве вы не следуете за ними?»

Сложившаяся ситуация ставит под сомнение, насколько успешным окажется новые наименование в глазах пользователей. В конечном итоге, насколько новая схема окажется удобной для покупателей, покажет только время.

#apple #ноутбуки #dell #наименование
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