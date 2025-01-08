Acer анонсировала новый ноутбук Aspire Vero 16, который стал первым в мире устройством с корпусом из раковин устриц. Более 70% материалов в этом ноутбуке имеют переработанное или биологическое происхождение.

На выставке в Лас-Вегасе компания Acer представила Aspire Vero 16, который выделяется среди других моделей не только своими характеристиками, но и использованием инновационных материалов. Этот ноутбук стал первым в мире, в производстве которого применена биотехнология на основе устричных раковин. Такой подход подчеркивает стремление компании к устойчивому развитию и минимизации воздействия на окружающую среду.

Корпус Aspire Vero 16 состоит более чем на 70% из переработанного пластика и биоматериалов. Это позволяет существенно сократить углеродный след в процессе производства. Ноутбук не только экологически чистый, но и прочный: он прошел сертификацию по военным стандартам MIL-STD-810H, что подтверждает его надежность.

В плане аппаратных характеристик Aspire Vero 16 предлагает мощный процессор Intel Core Ultra 7 255H и возможность установки до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Пользователь сможет выбрать твердотельный накопитель объемом до 2 ТБ, а экран с разрешением 1920×1200 обеспечивает 100% охват цветовой гаммы sRGB. Также в ноутбуке предусмотрена камера с разрешением 1440p и переключатель конфиденциальности для объектива.

Что касается подключения, Aspire Vero 16 поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также предлагает два порта Thunderbolt 4 и два USB-A. Ноутбук имеет один HDMI-разъем и аудиоразъем.

Кроме того, устройство оснащено трехъядерным литий-ионным аккумулятором емкостью 65 Втч, что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. При этом вес ноутбука составляет 1,8 кг, а его толщина варьируется от 12,4 до 19,6 мм.

Acer планирует начать продажи Aspire Vero 16 в Северной Америке с апреля по цене 799,99 долларов.