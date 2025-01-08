На выставке CES 2025 компания Zeekr анонсировала свой первый беспилотный автомобиль, Zeekr RT, который станет доступен на рынке США. Это событие знаменует собой важный шаг для китайского автопроизводителя в освоении рынка США.

На выставке Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025) компания Zeekr представила свою новую модель Zeekr RT, которая войдет в историю как первый серийный беспилотный автомобиль китайского бренда на рынке США. Это событие стало значимым моментом для компании, которая ранее уже принимала участие в этом мероприятии, но теперь делает шаг в новую эру автономного вождения.

Zeekr RT разработан в сотрудничестве с компанией Waymo, которая известна своими достижениями в области автономного вождения. Автомобиль основан на архитектуре SEA-M и обещает высокую степень безопасности и комфорта для водителей и пассажиров. Важно отметить, что Zeekr не просто создает электромобили, но и активно исследует возможности беспилотного вождения.

Кроме того, на выставке была представлена новая модель от Jikrypton, которая также привлекла внимание. Контроллер домена на базе NVIDIA Drive AGX Thor стал первым продуктом OEM, интегрированным в SoC следующего поколения. Это говорит о том, что Jikrypton активно внедряет передовые технологии в свои автомобили, что, безусловно, будет способствовать их конкурентоспособности.

Ан Цунхуэй, президент Geely Holding Group, подтвердил, что Jikrypton станет первым китайским брендом, который выйдет на рынок США. Это заявление подчеркивает амбициозные планы компании по расширению своего присутствия за пределами Китая. На CES 2025 также были представлены новые модели Jikrypton, включая Jikrypton 001 FR и Jikrypton MIX, что демонстрирует разнообразие предложений на рынке.

В этом году Jikrypton планирует выпустить три новые модели с внутренними кодовыми названиями EX, DX и CC. Первая модель серии EX будет представлять собой большой внедорожник, оснащенный интеллектуальным контроллером домена на базе NVIDIA Drive Thor. Это еще один шаг к интеграции современных технологий в серийное производство автомобилей.

Фактически, выставка CES 2025 стала важной платформой для демонстрации возможностей компании Zeekr, стремящийся занять свою нишу на рынке США.