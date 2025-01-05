Компания SpaceX анонсировала седьмой испытательный полет своего корабля Starship с улучшенной двигательной установкой. В этом полете впервые будет использован повторно двигатель Raptor.

SpaceX планирует провести седьмой испытательный полет своего космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy в этом месяце. В центре внимания окажется модернизированная версия Starship с новыми технологическими решениями.

В этом испытании SpaceX представит несколько значительных обновлений. Одним из ключевых моментов станет новая передняя часть корабля, а также модернизированные двигательные установки. Также компания установила систему прекращения полета (FTS) на ракете-носителе Super Heavy, что позволяет команде на земле уничтожить ракету в случае непредвиденной ситуации. Это обязательное требование для всех ракет, что демонстрирует серьезный подход к безопасности.

SpaceX также впервые применит повторно двигатель Raptor, использованный ранее в испытаниях Starship 5. Это важный шаг к снижению затрат и увеличению частоты запусков. В ходе предыдущих испытаний компания успешно восстановила Super Heavy с помощью захвата стартовой башни, что помогло защитить двигатели от коррозии.

Кроме того, в седьмом испытании Starship будут тестироваться новые устройства захвата, которые помогут в будущем захвате корабля Starship 8. Эти устройства установят на боковой стороне ракеты и проверят их тепловые характеристики при входе в атмосферу.

Изменения коснутся и авионики, где будут использоваться более мощные компьютеры и улучшенные системы распределения энергии. Важным аспектом станет увеличение объема топлива на 25%, что должно улучшить характеристики ракеты и продлить ее полет. Также Starship будет оснащен более чем 30 камерами для сбора данных о работе систем.

В этом году SpaceX также планирует провести испытания по перекачке топлива на орбиту, что является важным этапом для лунного модуля NASA Artemis. С каждым новым испытанием компания приближается к своей цели по созданию эффективного и многоразового космического корабля.