NVIDIA решила порадовать своих поклонников, объявив о розыгрыше GeForce 8800 Ultra на мероприятии GeForce Greats, с подписью Дженсена Хуанга — графического процессора, который стал значимой вехой в истории компании. Эта видеокарта, выпущенная в 2007 году, представляет собой вторую версию процессора CUDA после GeForce GTX, который появился в 2006 году. Несмотря на это, именно 8800 Ultra стала символом технологического прогресса, предлагая улучшенные характеристики и производительность.

GeForce 8800 Ultra поддерживала архитектуру G80 и обеспечивала поддержку DirectX 10. В ее арсенале находились 128 ядер CUDA, тактовая частота 612 МГц и 768 МБ памяти GDDR3 на 384-битном интерфейсе. Такой набор характеристик делал ее популярной среди геймеров, стремящихся к максимальной производительности.

Чтобы получить шанс выиграть этот уникальный процессор, подписанный Дженсеном Хуаном, всем желающим нужно оставить комментарий с хэштегом #GeForceGreats на платформе X. NVIDIA также анонсировала, что в ближайшие дни представит еще три знаковых GPU, что создает дополнительный интерес среди поклонников.