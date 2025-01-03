Сегодня в интернете активно обсуждают новый электромобиль NIO Firefly, который стал доступен для предварительной продажи за 148 800 юаней (около 1,99 млн руб.). Этот автомобиль, выпущенный под новым брендом Weilai, привлек внимание пользователей благодаря своему оригинальному дизайну и функциональным особенностям.

NIO Firefly, дебютировавший 21 декабря 2024 года, уже успел вызвать множество обсуждений в сети. Основатель компании, Ли Бинь, отметил, что дизайн автомобиля был разработан в Мюнхене, и команда европейских дизайнеров высоко оценила его внешний вид. Он подчеркнул, что важно учитывать предпочтения пользователей по всему миру.

Автомобиль оснащен «тройными» фарами и передним багажником объемом 92 литра, что делает его одним из лидеров в своем классе. Задние сиденья складываются, образуя плоское пространство объемом более 1250 литров. В конструкции кузова использованы высокопрочные материалы, что обеспечивает безопасность. Firefly также оборудован девятью подушками безопасности и имеет усиленные балки для защиты при столкновениях, что делает его надежным выбором для водителей.