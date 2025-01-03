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Китай анонсировал запуск новых ракет Long March и коммерческие старты в 2025 году
Космические амбиции Китая: новые ракеты Long March и развитие многоразовых коммерческих пусковых установок в 2025 году.

Китай продолжает развивать свою космическую программу, а в 2025 году ожидается запуск новых ракет, включая обновленные модели Long March и коммерческие ракеты. Эти инициативы направлены на увеличение частоты запусков и улучшение доступности космических услуг. На фоне активного развития космических технологий, Китай стремится занять прочные позиции на международной арене.

Ожидается, что в 2025 году Китай представит несколько новых ракет, включая Long March 8A и Long March 12A, которые значительно расширят возможности Поднебесной в области космических запусков. Эти ракеты будут способны выполнять как коммерческие, так и научные миссии, что позволит Китаю конкурировать с другими мировыми игроками.

Long March 8A полетит одна из первых. Это обновленная версия существующей ракеты Long March 8 с более мощной второй ступенью, что увеличит ее грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите до 7000 кг. Это изменение позволит использовать более крупный обтекатель полезной нагрузки, что откроет новые возможности для размещения спутников. Первый полет ракеты запланирован на 19 января 2025 года.

Long March 12A также готовится к первому полету. Эта ракета будет многоразовой, что позволит значительно снизить затраты на запуски. Испытания вертикального взлета и посадки запланированы на середину января 2025 года. Разработка этой ракеты демонстрирует стремление Китая к созданию более эффективных и экономичных решений в области космических технологий.

На фоне государственных инициатив, коммерческие компании также активно развивают свои проекты. Landspace, одна из первых китайских частных компаний, планирует запустить ракету Zhuque-3 в 2025 году. Эта ракета, выполненная из нержавеющей стали, будет иметь диаметр 4,5 метра и сможет выводить на орбиту до 21 000 кг. Интересно, что Landspace уже объявила о завершении производства двигателей для первой ступени ракеты.

Другие компании, такие как Space Pioneer, также намерены участвовать в гонке за космическими контрактами. Их ракета Tianlong-3 должна была выйти на старт в 2024 году, но испытания прошли не без инцидентов. Тем не менее, компания планирует запустить ракету в 2025 году.

В Galactic Energy также планируют запустить свою ракету Pallas-1, которая будет работать на керосине и жидком кислороде. Эта ракета сможет выводить до 8000 кг на низкую околоземную орбиту. Кроме того, компания анонсировала запуск Ceres-2, которая станет модернизированной версией твердотопливной ракеты Ceres-1. Ожидается, что Ceres-2 сможет вывести значительно большую массу на орбиту, что сделает ее конкурентоспособной на рынке.

Deep Blue Aerospace также готовит запуск своей ракеты Nebula-1. Эта двухступенчатая ракета, работающая на керосине и жидком кислороде, будет использовать 3D-печатные двигатели и сможет выводить до 2000 кг на орбиту. Компания планирует осуществить запуск в этом году, что подчеркивает активность частного сектора в китайской космической программе.

Китайская космическая программа также включает в себя разработки многоразовых ракет, таких как Kinetica-2 от CAS Space. Эта ракета будет способна выводить до 12 000 кг на низкую орбиту и станет частью программы по доставке грузов на космическую станцию. Запуск запланирован на вторую половину 2025 года.

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются некоторые компании, такие как iSpace, которая потерпела неудачу с ракетой Hyperbola-2, китайский рынок космических запусков продолжает расти. iSpace планирует запустить Hyperbola-3, что может стать важным шагом для компании после нескольких неудач.

Конкуренция за контракты на запуск спутников и участие в международных проектах становится все более напряженной. Китайские компании стремятся не только обеспечить внутренние потребности, но и привлечь международные заказы. Это создает возможности для новых партнерств и совместных миссий.

#китай #космос #ракеты #long march
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