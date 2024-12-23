В 2025 году на российском рынке появится гибридный седан Voyah Passion от компании Dongfeng. Модель уже прошла сертификацию и готова к выходу на рынок.

Компания Dongfeng подтвердила, что в следующем году в России стартует продажа гибридного седана Voyah Passion. Эта новинка уже привлекла внимание благодаря своей уникальной конструкции и техническим характеристикам.

В сентябре текущего года на сайте Quto появились фотографии сертификационного прототипа Voyah Passion, который был замечен на российских дорогах. Автомобиль выделяется фальш-решеткой радиатора и специальным «плавником» на крышке багажника, что отличает его от полностью электрической версии. Гибридная силовая установка включает два электромотора: один мощностью 177 л.с. расположен спереди, а другой — 217 л.с. сзади. Двигатель внутреннего сгорания объемом 1.5 литра выполняет функцию генератора, обеспечивая дополнительную энергию. Запас хода на чисто электрической тяге составляет 262 км, а в смешанном режиме седан способен проехать до 1230 км. Информация о ценах на гибридный вариант пока отсутствует, но электрическая версия уже доступна в России по цене от 4,95 млн рублей.