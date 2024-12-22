NVIDIA анонсировала выход новых видеокарт GeForce RTX 5080 и RTX 5090, старт продаж которых запланирован на январь 2025 года. Эти графические процессоры обещают значительные улучшения производительности и новые возможности для геймеров.

NVIDIA готовится к запуску своей новой линейки видеокарт GeForce RTX 50, известной под кодовым названием Blackwell. Первой моделью, которая появится на рынке, станет GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Ожидается, что она поступит в продажу в середине января 2025 года, вскоре после презентации на выставке CES.

RTX 5080 выделяется среди других моделей, так как именно она открывает серию Blackwell. В прошлом запуск RTX 90 класса был первым, однако в этот раз NVIDIA изменила стратегию. Похоже, что компания хочет воспользоваться успехом предыдущей модели RTX 4090, которая пользовалась большим спросом среди геймеров. В отличие от нее, RTX 4080 не смогла привлечь столько внимания, что могло повлиять на решение выпустить именно 5080 в качестве первой модели.

Скорость передачи данных RTX 5080 достигает 32 Гбит/с, что делает её конкурентоспособной в высокопроизводительном сегменте. Геймеры, стремящиеся обновить свои системы, с нетерпением ждут появления этой видеокарты на полках магазинов. Однако NVIDIA не собирается останавливаться на достигнутом. Ожидается, что флагманская модель RTX 5090 выйдет всего через несколько недель после 5080, что создаст эффект ожидания среди энтузиастов.

RTX 5090 обещает значительно улучшить производительность по сравнению с предыдущими предложениями, устанавливая новый стандарт для высококлассных игровых ПК. В то время как NVIDIA сосредоточена на премиум-сегменте, AMD и Intel нацелены на массовый рынок, предлагая более доступные решения. Например, графический процессор Intel Arc B580 уже завоевал популярность среди геймеров благодаря своей цене и производительности.

Конкуренция в этом сегменте будет напряженной. NVIDIA, AMD и Intel будут бороться за внимание потребителей, предлагая различные решения для разных сегментов рынка. Важно отметить, что интерес к новым технологиям и возможностям трассировки лучей продолжает расти. Геймеры ищут обновления, и новые видеокарты могут стать тем самым решением, которого они ждали.