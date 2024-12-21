В 2025 году в российской армии появится новый род войск, сосредоточенный на беспилотных технологиях. Министр обороны Андрей Белоусов акцентировал внимание на важности этих систем в современных военных операциях.

В России анонсировали создание нового рода войск, ориентированного на беспилотные системы. Министр обороны Андрей Белоусов поделился этими планами на заседании технического совета Минобороны.

По словам Белоусова, беспилотники становятся важными элементами в современных военных конфликтах. На примере специальной операции на Украине очевидно, как активно применяются как воздушные, так и наземные беспилотные устройства для выполнения различных задач, включая разведку и ударные операции.

Однако традиционные подходы к разработке и внедрению новых технологий затрудняют быстрое обеспечение армии необходимыми средствами. Поэтому основное внимание уделяется развитию FPV-дронов через проекты, в которых активно участвуют волонтеры и меценаты. Технический совет «народного ОПК» координирует эту деятельность.

С начала года в войска поступило более 65 новых изделий, среди которых различные типы БПЛА и робототехнические комплексы. Гражданские производители значительно увеличили объемы производства: до 40 тысяч беспилотников и FPV-дронов в месяц, а также до 5 тысяч систем радиоэлектронной борьбы. Общее количество закупленных изделий превысило 100 тысяч.

Создание нового рода войск было объявлено 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны. Белоусов сообщил, что формирование «войск беспилотных систем» завершится в третьем квартале 2025 года. Президент Владимир Путин также подтвердил важность этого направления, отметив, что Генштаб и Минобороны активно разрабатывают соответствующие меры.