Группа сенаторов предложила законопроект, который обяжет цифровые платформы маркировать видеоигры. Это может существенно изменить правила игры для разработчиков и игроков.

На прошлой неделе стало известно о подготовке законопроекта, регулирующего индустрию видеоигр в России (об этом можно прочесть здесь). Документ предполагает, что цифровые платформы должны будут информировать пользователей о содержании игр и проводить экспертизу на наличие запрещенной информации.

Законопроект, инициированный рядом депутатов, вызвал бурную реакцию в игровой индустрии. Разработчиков больше всего беспокоит обязательная маркировка игр, которая потребует подтверждения от неопределенных экспертов о наличии в играх нежелательных элементов, таких как микроплатежи или ненормативная лексика. Хотя идея маркировки не нова и некоторые компании уже участвуют в эксперименте с Минэкономразвития, обязательность данного процесса вызывает опасения.

Основные проблемы возникают из-за того, что российские разработчики полагаются на зарубежные площадки, такие как Steam, для продаж. Если новые правила вступят в силу, это может привести к блокировке игр на международных рынках, что негативно скажется на инди-разработчиках. Они, как правило, не имеют ресурсов для продвижения через крупные платформы и могут потерять доступ к основной аудитории.

На консольном рынке ситуация также неутешительная. Российские разработчики сталкиваются с трудностями в получении легальных инструментов для создания игр, и новые ограничения могут лишь усугубить положение. Мобильные игры, в свою очередь, зависят от глобального рынка, и их разработчики могут столкнуться с более серьезными санкциями, чем с местными ограничениями.

Интересно, что онлайн-игры могут оказаться в более выгодном положении. Разработчики, работающие напрямую без посредников, могут легче адаптироваться к новым требованиям. Однако, неопределенность для команд, разрабатывающих онлайн-продукты, остается высокой. Неясно, сколько времени займет процесс получения разрешений, что может стать серьезным препятствием для стартапов.