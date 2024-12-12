Группа депутатов и сенаторов предложила законопроект, обязывающий идентифицировать геймеров. Законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.





Новая инициатива российских законодателей касается видеоигр и их пользователей. Законопроект предполагает обязательную идентификацию геймеров на цифровых платформах.

Группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который обязывает издателей видеоигр идентифицировать пользователей. Это можно будет сделать через номера сотовых телефонов или портал «Госуслуги». Меры вызывают критику среди участников рынка, которые считают, что они избыточны, особенно учитывая существующий эксперимент по добровольной маркировке игр. Законопроект также требует от владельцев сервисов обеспечить возможность информирования пользователей о содержании видеоигр, включая наличие жестокости или ненормативной лексики. Кроме этого, предполагается ввести экспертизы игр для выявления запрещенной информации. Идентификация пользователей коснется всех площадок, что может привести к проблемам для международных сервисов, таких как Steam и GOG. Не факт, что эти интернет-площадки согласятся выполнять эти требования. И в этом случае как Steam, так и GOG могут получить в рунете любого рода ограничения, вплоть до полного отключения.

Некоторые эксперты считают, что новые требования могут поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными. Они отмечают, что уже существующие законы достаточно регулируют возрастные ограничения, и новые инициативы могут быть неуместными.