Lockheed Martin заключила контракт на сумму $33,8 млн для улучшения возможностей истребителей F/A-18 Super Hornet.

Lockheed Martin подписала контракт на сумму $33,8 млн, который значительно повлияет на флот истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США. Этот контракт включает поставку четырех новых процессоров для тестовых контроллеров и десяти современных инфракрасных приемников. Эти обновления призваны повысить точность наведения и выживаемость самолетов в сложных боевых условиях.

F/A-18 служит основой морской авиации США уже более четырех десятилетий. Он был разработан для работы с авианосцами и стал многоцелевым истребителем, способным выполнять разнообразные задачи. С момента своего появления в начале 1980-х годов и до сегодняшнего дня самолет прошел через множество этапов модернизации, что позволило ему адаптироваться к изменяющимся требованиям ВМС.

Сегодня Super Hornet считается одной из самых универсальных платформ США, способной выполнять задачи от воздушного боя до непосредственной поддержки наземных войск. Однако, с появлением новых технологий и угроз, необходимость в постоянной модернизации становится очевидной. Именно поэтому новый контракт имеет такое значение.

Инфракрасные приемники играют ключевую роль в современных боевых операциях. Они позволяют пилотам обнаруживать цели в условиях плохой видимости, таких как ночные операции или ситуации, когда традиционные радары неэффективны.

Процессоры тестового контроллера также имеют важное значение. Они помогают интегрировать новые технологии в существующие системы авионики, обеспечивая надежную работу всех систем во время боевых операций. Эта интеграция позволяет Super Hornet максимально эффективно использовать свои возможности, что особенно важно в условиях современной войны.