Китайский производитель Hygon представил свои серверные процессоры, основанные на архитектуре Zen 1. Однако результаты тестов в Geekbench показывают, что они не могут конкурировать с более старыми моделями Intel.

Недавние тесты серверных процессоров Hygon, использующих архитектуру Zen 1 от AMD, выявили серьезные недостатки в производительности. Два процессора Hygon, работающие в паре, были протестированы в Geekbench, и их результаты оставляют желать лучшего. Оценка одинарной точности составила всего 1412 баллов, что не впечатляет, особенно по сравнению с четырехъядерным Intel Core i7-6700HQ, который набрал 1113 баллов, несмотря на свою старую архитектуру.

Сравнение неумолимо показывает, что Hygon на данный момент не может соперничать с современными процессорами. Например, AMD Ryzen 5 7600X, выпущенный недавно, продемонстрировал значительно более высокие результаты: 3542 балла в одинарной точности и 6281 балл в квантованной. Интересно, что Hygon использует 32 ядра, но это не дает ожидаемого прироста производительности.

Процессоры Hygon разрабатываются без собственных производственных мощностей и зависят от архитектуры AMD, что ограничивает их возможности. Из-за санкций США компания не может использовать более современные технологии, что ставит ее в невыгодное положение. Хотя Hygon пытается компенсировать недостаток производительности за счет увеличения количества ядер, это не решает основные проблемы, такие как узкие места и задержки в работе одноядерных задач.

К тому же, архитектура Zen 1, на которой основаны чипы Hygon, устарела. Она не может обеспечить необходимую производительность в современных задачах, особенно в области искусственного интеллекта. В результате, несмотря на наличие большого числа ядер, производительность остается ниже, чем у конкурентов, что ставит под сомнение будущее этих процессоров.