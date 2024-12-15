AMD выпустила новую версию FidelityFX SDK 1.1.3 на платформе GPUOpen, которая включает ряд исправлений и улучшений. Обновление нацелено на решение проблем, с которыми сталкивались разработчики, и улучшение совместимости с различными игровыми движками.

AMD представила FidelityFX SDK 1.1.3, выпущенный на GPUOpen, который включает несколько значительных обновлений. Это обновление нацелено на исправление ошибок и улучшение производительности, что особенно важно для разработчиков игр. В новой версии была улучшена интерполяция кадров, что позволяет добиться более плавного отображения в играх, использующих технологию FidelityFX Super Resolution 3.

Одним из ключевых аспектов обновления стало улучшение работы с Vulkan. В частности, изменились параметры Letterbox, а также были устранены проблемы с привязкой и запросами VRAM. Эти изменения касаются обработки графики и обеспечивают более эффективное использование ресурсов видеокарты.

Также стоит отметить исправления в GAME_MOTION_VECTOR_FIELD, которые устраняют артефакты при рендеринге векторов движения. Это особенно актуально для игр с динамическими сценами, где каждая деталь имеет значение. Обновления фреймворка добавили поддержку формата Typeless в DirectX 12, что расширяет возможности разработчиков.

Дополнительно, SDK включает новые инструменты для отладки и настройки производительности. Это позволяет разработчикам более точно анализировать темп кадров и оптимизировать его под свои нужды. Исправления мелких ошибок, таких как устранение взаимоблокировок в функции 'UpdateTileMappings()', также способствуют стабильности работы.

В целом, обновление FidelityFX SDK 1.1.3 демонстрирует стремление AMD поддерживать разработчиков, предоставляя им инструменты для создания качественных игровых продуктов.