Сирия оказалась на грани распада после отставки Башара Асада. Разные вооруженные группировки ведут борьбу за влияние, и вопрос о будущем страны остается открытым.

После недавней отставки президента Сирии Башара Асада ситуация в стране стала крайне напряженной. На ее территории действуют несколько вооруженных формирований, и эксперты задаются вопросом, сможет ли новая власть сохранить страну единой или же начнется новый виток гражданской войны.

На данный момент главной силой в Сирии считается исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая ранее была связана с «Аль-Каидой». После отставки Асада в стране образовалось переходное правительство под руководством Мухаммеда аль-Башира, который ранее возглавлял гражданское крыло ХТШ. Несмотря на декларируемую умеренность, эксперты сомневаются, что ХТШ откажется от своего радикального прошлого.

Среди союзников ХТШ находится Сирийская национальная армия (СНА), поддерживаемая Турцией. Эта группа активно противостоит как правительству Асада, так и курдам из Сирийских демократических сил (СДС), которые контролируют северо-восток страны. СДС, возникшие из отрядов самообороны, также пользуются поддержкой США и стремятся к автономии.

После отставки Асада курды начали активные действия, а Турция, в свою очередь, усилила давление на них, обвиняя в связи с Рабочей партией Курдистана. Непрекращающиеся военные действия и противостояние между различными группировками ставят под угрозу территориальную целостность Сирии.

Израиль также не остается в стороне. Он усиливает свои позиции на Голанских высотах. Израиль опасается, что без контроля над этой зоной ему могут угрожать не только сирийские власти, но и Иран с поддерживаемыми им группировками.

Что касается будущего Сирии, многое зависит от нового правительства. У него нет тех централизованных институтов, которые были при Асаде. Разногласия между новыми группировками по национальным и религиозным вопросам могут всплывать на поверхность по мере укрепления власти. Поддержка Турции может вызвать недовольство среди местного населения, что также может усугубить ситуацию.