Японская компания ispace заключила соглашение с Magna Petra для добычи гелия-3 на Луне.

Японская компания ispace активно развивает свои планы по исследованию Луны и добыче полезных ископаемых. Недавно она подписала меморандум о взаимопонимании с лунной геологоразведочной компанией Magna Petra. Это соглашение направлено на использование ресурсов Луны для создания экономической выгоды на Земле. Обе компании объявили о своем сотрудничестве 10 декабря, подчеркивая важность совместной работы в этой области.

Magna Petra намерена извлекать изотопы гелия-3 из лунного реголита с помощью неразрушительных методов. Гелий-3 представляет собой перспективный ресурс, который может стать ключом к решению проблемы нехватки поставок на Земле. В условиях растущего спроса на чистую энергетику, этот изотоп может стать важным компонентом для термоядерного синтеза.

Соглашение о сотрудничестве стало особенно актуальным на фоне предстоящей второй миссии ispace по высадке на Луну. Первая попытка завершилась неудачей из-за неисправности датчика высоты, что заставило компанию внести изменения в программное обеспечение своего посадочного модуля. Теперь ispace надеется на успех и планирует доставить новый лунный модуль Resilience вместе с микроровером Tenacious, который будет исследовать лунный ландшафт и собирать образцы.

Запуск миссии запланирован на январь 2025 года. Magna Petra уверена, что демонстрация технологий позволит быстро проверить и вернуть большие объемы гелия-3. Генеральный директор компании, Джеффри Макс, отметил, что для успешной реализации миссий необходим надежный партнер с опытом в области цислунарного транспорта и лунной инфраструктуры.

Такеши Хакамада, основатель ispace, согласен с этим мнением. Он подчеркнул, что использование ресурсов Луны, помимо воды, также имеет большое значение для будущего цислунарной экономики. Водяной лед на Луне рассматривается как универсальный ресурс, однако гелий-3 может стать не менее важным для развития космической экономики.

С учетом активных усилий NASA и Китая по возвращению астронавтов на Луну, конкуренция за ресурсы становится все более напряженной. На фоне этих событий, сотрудничество ispace и Magna Petra может оказать значительное влияние на будущее лунных исследований и добычи ресурсов.