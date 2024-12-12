Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Японская компания ispace и Magna Petra объединяются для добычи гелия-3 на Луне
Японская компания ispace заключила соглашение с Magna Petra для добычи гелия-3 на Луне.

Японская компания ispace активно развивает свои планы по исследованию Луны и добыче полезных ископаемых. Недавно она подписала меморандум о взаимопонимании с лунной геологоразведочной компанией Magna Petra. Это соглашение направлено на использование ресурсов Луны для создания экономической выгоды на Земле. Обе компании объявили о своем сотрудничестве 10 декабря, подчеркивая важность совместной работы в этой области.

Magna Petra намерена извлекать изотопы гелия-3 из лунного реголита с помощью неразрушительных методов. Гелий-3 представляет собой перспективный ресурс, который может стать ключом к решению проблемы нехватки поставок на Земле. В условиях растущего спроса на чистую энергетику, этот изотоп может стать важным компонентом для термоядерного синтеза.

Соглашение о сотрудничестве стало особенно актуальным на фоне предстоящей второй миссии ispace по высадке на Луну. Первая попытка завершилась неудачей из-за неисправности датчика высоты, что заставило компанию внести изменения в программное обеспечение своего посадочного модуля. Теперь ispace надеется на успех и планирует доставить новый лунный модуль Resilience вместе с микроровером Tenacious, который будет исследовать лунный ландшафт и собирать образцы.

Запуск миссии запланирован на январь 2025 года. Magna Petra уверена, что демонстрация технологий позволит быстро проверить и вернуть большие объемы гелия-3. Генеральный директор компании, Джеффри Макс, отметил, что для успешной реализации миссий необходим надежный партнер с опытом в области цислунарного транспорта и лунной инфраструктуры.

Такеши Хакамада, основатель ispace, согласен с этим мнением. Он подчеркнул, что использование ресурсов Луны, помимо воды, также имеет большое значение для будущего цислунарной экономики. Водяной лед на Луне рассматривается как универсальный ресурс, однако гелий-3 может стать не менее важным для развития космической экономики.

С учетом активных усилий NASA и Китая по возвращению астронавтов на Луну, конкуренция за ресурсы становится все более напряженной. На фоне этих событий, сотрудничество ispace и Magna Petra может оказать значительное влияние на будущее лунных исследований и добычи ресурсов.

#космос #ispace #исследование луны #гелий-3 #magna petra
+
Написать комментарий (0)
НАСА обнаружило таинственные тёмные кометы, которые выглядят как астероиды
Астрономы обнаружили новый странный радиокруг в космосе, обозначенный как ORC J0219–0505
Астрономы обнаружили 7 «темных комет» и выяснили, что они бывают двух видов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
17
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
5
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
1
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
12
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
18
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
5
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
4
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
1
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
2
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
1
Анонсирована игра Space Engineers 2 с масштабными улучшениями систем песочницы и физики
+
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
1
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
1
С новым обновлением производительность Arrow Lake повышается на 33% в Cyberpunk 2077
4

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
2
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
14
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
41
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
1
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
5

Сейчас обсуждают

landschaftic
22:18
Каждый день с такими перегрузками - в 30 лет на пенсию и 0 здоровья. Инвалиды в 30 лет.
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
шопоголик
22:14
MSI Only...Любо, любо!
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
Валерий Агапов
22:08
Ты не в курсе кто дизы ставит? У кого не нищенская или по заданию Партии и Правительства? Или в знак согласия?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
beltar
22:07
Они рублевую цену по курсу считают просто. На экспорт за доллары цена может и 100 млн. быть.
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
beltar
22:06
Конечно, не научились, поэтому при установке на двигатель прямоугольного сопла, как на F-22, например, есть место перехода формы сечения, где полностью меняется форма истечения газов с потерями тяги. ...
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
Слав Webster
22:01
Статья тупейшее хохляцкое вранье Болгары сказали что будут и дальше прокачивать, но газпробанк под санкциями и идет поиск решения как оплачивать прокачку Ни о какой остановке ни один болгарин не гово...
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
VAKT
22:00
Где однослот низкопрофиль В380 или на худой конец B310?
Intel Arc B580 превосходит Arc A770 в трассировке лучей
Петр Исаев
22:00
В этом случае будет в полуперде!
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Петр Исаев
21:59
Рашка вперде! Уря!!
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Yilec
21:51
"чип просто не вписывается в бизнес-стратегию" 🤣 Ага, канешна. Скорее он в материнскую плату не вписался, т.к. половину площади занял.
Apple отказывается от M4 Extreme: процессор на 64 ядра не выйдет в свет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем