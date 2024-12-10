В России планируют ограничить длительность пилотируемых полетов на новую орбитальную станцию до 11 месяцев из-за радиационной обстановки. Генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев представил данные о радиационных рисках на полярной околоземной орбите.

На российскую орбитальную станцию (РОС) планируют ограничить длительность пилотируемых полетов до 11 месяцев. Это решение связано с радиационной обстановкой на полярной околоземной орбите, о чем сообщил генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев. В его презентации, представленной на заседании Российской академии наук, он отметил, что полеты на Международной космической станции (МКС) могут длиться дольше, но условия на новой станции требуют осторожного подхода.

Соловьев объяснил, что при нормальных условиях ожидаемая доза радиации на полярной орбите не превысит 500 миллизивертов в год, что соответствует установленным нормам. Однако в случае солнечных вспышек эта доза может увеличиваться в десять раз по сравнению с МКС. Даже в самых неблагоприятных условиях она останется ниже критических значений.

Кроме того, он подчеркнул, что новая станция будет важна для подготовки к будущим миссиям на Луну и Марс, где радиационные риски значительно выше. Разработка радиационной защиты для РОС уже началась. Станция будет иметь защитный слой, который обеспечит дополнительную безопасность экипажу.

Запуск новой российской орбитальной станции намечен на 2027 год. Она будет находиться на полярной орбите, что позволит наблюдать за всей территорией России и Северным морским путем.