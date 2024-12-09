Во время шоу фейерверков с дронами в Цюаньчжоу произошел сбой, в результате которого множество дронов рухнули на землю или в море. Причины инцидента пока не установлены, власти призвали граждан не забирать упавшие устройства.

В деревне Сюту, расположенной в уезде Хуэйань китайской провинции Фуцзянь, состоялось шоу фейерверков, организованное известным художником Цай Гоцяном. Мероприятие, получившее название «Красный парус», должно было стать визуальным праздником, который сочетал элементы традиционной культуры Цюаньчжоу и современные технологии дронов.

Однако праздник обернулся неожиданным инцидентом: во время представления множество дронов неожиданно упали на землю и в море.

Сообщения о происшествии быстро разлетелись по социальным сетям, в частности, на платформе Weibo. Пользователи делились видео, на котором видно, как дроны теряют управление и падают в заливе Цюаньчжоу, неподалеку от нового района Личэн Дунхай и реки Шиши. Погода в этот день была далеко не идеальной, что могло повлиять на работу дронов.

По информации местных властей, точные причины падения дронов пока неизвестны. Цай Гоцян уже выпустил экстренное заявление, в котором призывает граждан помочь со сбором дронов и не забирать упавшие устройства домой.

Это шоу фейерверков стало вторым по счету для Цай Гоцяна в Цюаньчжоу, и его предыдущие работы пользовались большим успехом. Тем не менее, инцидент с дронами может повлиять на репутацию художника и его будущие проекты. Следует отметить, что Цай Гоцян очень известен как в самой Поднебесной, так и за ее пределами. Так, наиболее известной из его масштабных работ считается «Проект для инопланетян № 10: расширение Великой китайской стены на 10 000 метров», прошедший в 1993. Стена из огня и света в пустыне в течение 15 минут увеличила длину Великой китайской стены на 10 километров.

Посмотреть видео, на котором запечатлено массовое падение дронов, можно на weibo.com.