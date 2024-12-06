Valve анонсировала обновление своих руководств по использованию бренда для SteamOS, что открывает новые возможности для сторонних устройств. Эти изменения направлены на улучшение совместимости и поддержку новых портативных игровых систем.

Valve продолжает развитие SteamOS, представив новые правила брендинга под названием «Powered by SteamOS». Эти руководства призваны повысить совместимость и обеспечить поддержку сторонних портативных устройств и ПК. Важным элементом является логотип «Steam», который указывает на то, что игра доступна и корректно работает в экосистеме Steam.

Компания также вводит логотип «Steam Included», подтверждающий наличие предустановленного клиента Steam на аппаратных устройствах. Производителям необходимо соблюдать условия соглашения о распространении клиента, чтобы использовать этот логотип.

Особое внимание привлекает логотип «Powered by SteamOS», который гарантирует, что устройство работает на основе SteamOS и запускается непосредственно в этой операционной системе. Для его получения производители должны использовать официальный образ системы, предоставленный Valve или разработанный совместно с ней.

Кроме того, логотип «Steam Compatible» подтверждает, что сторонние устройства ввода прошли проверку Valve на совместимость. Логотип «Steam Play Here» позволяет заведениям, таким как университетские лаборатории и игровые кафе, продвигать свои возможности на платформе Steam.

Эти изменения происходят на фоне обновления SteamOS 3.6.19, которое улучшает поддержку оборудования, включая новые контроллеры и устройства от конкурентов. Valve стремится укрепить свою позицию на рынке портативных игровых систем, обеспечивая более широкую интеграцию и поддержку для производителей.