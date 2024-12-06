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Valve представила новые руководства по использованию бренда для SteamOS
Valve анонсировала обновление своих руководств по использованию бренда для SteamOS, что открывает новые возможности для сторонних устройств. Эти изменения направлены на улучшение совместимости и поддержку новых портативных игровых систем.

Valve продолжает развитие SteamOS, представив новые правила брендинга под названием «Powered by SteamOS». Эти руководства призваны повысить совместимость и обеспечить поддержку сторонних портативных устройств и ПК. Важным элементом является логотип «Steam», который указывает на то, что игра доступна и корректно работает в экосистеме Steam.

Компания также вводит логотип «Steam Included», подтверждающий наличие предустановленного клиента Steam на аппаратных устройствах. Производителям необходимо соблюдать условия соглашения о распространении клиента, чтобы использовать этот логотип.

Особое внимание привлекает логотип «Powered by SteamOS», который гарантирует, что устройство работает на основе SteamOS и запускается непосредственно в этой операционной системе. Для его получения производители должны использовать официальный образ системы, предоставленный Valve или разработанный совместно с ней.

Кроме того, логотип «Steam Compatible» подтверждает, что сторонние устройства ввода прошли проверку Valve на совместимость. Логотип «Steam Play Here» позволяет заведениям, таким как университетские лаборатории и игровые кафе, продвигать свои возможности на платформе Steam.

Эти изменения происходят на фоне обновления SteamOS 3.6.19, которое улучшает поддержку оборудования, включая новые контроллеры и устройства от конкурентов. Valve стремится укрепить свою позицию на рынке портативных игровых систем, обеспечивая более широкую интеграцию и поддержку для производителей.

#технологии #valve #геймеры #steamos #брендинг
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