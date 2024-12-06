Астрофотограф Мигель Кларо представил впечатляющее изображение туманности Лев, расположенной в созвездии Цефея. На фотографии видны яркие облака ионизированного водорода, создающие уникальный космический пейзаж.

Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона недавно сделал снимок туманности Лев, известной также как Sh2-132. Это космическое образование расположено приблизительно в 10 000 световых лет от Земли и состоит из газовых оболочек, которые питаются двумя массивными звездами. Каждая из них в несколько раз превышает массу нашего Солнца.

Снимок был сделан в обсерватории Dark Sky Alqueva с использованием нового телескопа ZEUS 455C Pro. Кларо применил спектры HaOIII и RGB, чтобы запечатлеть богатую палитру цветов туманности. Яркие красные оттенки на фотографии указывают на излучение водорода-альфа, тогда как голубые тона связаны с ионизированным кислородом.

На изображении также заметны небольшие планетарные туманности, такие как PK104-01.1 и PK104-01.2. Кроме того, справа виден рассеянный кластер NGC 7226, состоящий из 25-30 звезд. Этот широкий обзор охватывает область неба, чуть большую, чем полная Луна, создавая впечатляющий вид на космос.