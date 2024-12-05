Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию затронул тему строительства мусороперерабатывающих заводов. Он потребовал от вице-премьера Дениса Мантурова объяснить задержки и финансовые вопросы.

На недавнем заседании совета по стратегическому развитию Владимир Путин выразил недовольство по поводу медленного строительства мусороперерабатывающих заводов. Он обратился к Денису Мантурову с вопросом о том, где находятся обещанные предприятия и как обстоят дела с финансированием. Президент заметил, что многие охотно участвуют в церемониях открытия, но необходимо контролировать сроки завершения проектов.

Мантуров сообщил, что два завода планируют запустить в первом квартале 2025 года. Он добавил, что финансирование обеспечивается за счет поддержки производителей оборудования и локализации технологий. Тем не менее, Путин подчеркнул, что важно не только наличие технологий, но и четкий план по их реализации. Президент также задался вопросом о количестве заводов, которые должны были построить, и о том, поступили ли необходимые средства.

Вице-премьер объяснил, что возникли проблемы с японским поставщиком технологий, но "Ростех" взял на себя инициативу по завершению проекта. Он заверил, что работа налажена, и осталось лишь завершить строительство.