Samsung не планирует запускать свой первый смартфон с тройным складыванием в 2025 году, в отличие от Huawei. Аналитики предполагают, что устройство может появиться на рынке в начале 2026 года.

Согласно последним отчетам, Samsung отложила выпуск своего первого смартфона с тройным складыванием. Известный аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants утверждает, что устройство не будет готово к 2025 году. В то время как Huawei уже представила свой Mate XT, Samsung пока не подтвердила свои намерения относительно нового форм-фактора.

Янг предполагает, что Samsung использует концепцию, продемонстрированную несколько лет назад с моделью Flex G, а не Flex S, который применяет Huawei. Это может означать, что Samsung стремится предложить уникальные решения, но для этого потребуется больше времени на разработку.

Несмотря на задержки, аналитики уверены, что Samsung все же движется в направлении создания инновационного устройства. В ближайшие годы ожидается обновление других моделей, таких как Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold Special Edition. Интерес к тройным складывающимся смартфонам растет, и конкуренция на рынке может привести к инновационным решениям.