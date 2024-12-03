Компания LG анонсировала выпуск своего первого домашнего робота-дворецкого Q9, который дебютирует в следующем году. Робот будет оснащен искусственным интеллектом GPT-4o и способен взаимодействовать с пользователями на эмоциональном уровне.

2 декабря компания LG провела мероприятие в своем научно-исследовательском центре в Сеуле, где представила домашнего робота-дворецкого Q9. Этот робот станет частью концепции умного дома и будет управлять бытовыми приборами с помощью голосовых команд. Например, если пользователь попросит найти интересный фильм, Q9 сможет включить телевизор и воспроизвести рекомендованные фильмы. В случае, если кто-то скажет, что чувствует себя подавленным, робот включит музыку и настроит освещение для улучшения настроения.

Уникальной особенностью Q9 является «устройство компенсации гравитации», которое позволяет ему устойчиво стоять и двигаться, что делает его более естественным в домашней обстановке. Интеграция с GPT-4o от OpenAI позволяет роботу создавать истории и импровизировать на основе пользовательских запросов.

Хотя LG еще не раскрыла цену и официальное название Q9, ожидается, что стоимость составит несколько миллионов вон (1 млн вон в настоящий момент – 76 823 руб., прим. ред.), включая подписку на управление бытовой техникой. По прогнозам, рынок домашних роботов вырастет с 13,5 миллиардов долларов в 2022 году до 43,6 миллиардов к 2030 году, что создает условия для жесткой конкуренции с другими производителями.