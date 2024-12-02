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Ученые ждут повторного зажжения давно умершей звезды T Coronae Borealis

Астрономы внимательно следят за звездой T Coronae Borealis, ожидая ее предстоящей вспышки, которая превратит ее в яркую новую звезду. Событие, вероятно, произойдет в ближайшие годы, но точные сроки остаются неопределенными.
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Созвездие Corona Borealis стало объектом пристального внимания астрономов, которые ждут уникального события — повторного зажжения звезды T Coronae Borealis. Эта звезда, известная как T CrB, представляет собой белый карлик, который аккумулирует материал от своего компаньона — массивного красного гиганта. Каждый цикл накопления массы заканчивается ядерным взрывом, который временно увеличивает яркость звезды до величины 2,0, что делает ее заметной на ночном небе.

T CrB переживает такие вспышки примерно каждые 80 лет. Последние два извержения были зафиксированы в 1866 и 1946 годах. В 1866 году звезда затмила все остальные звезды в своем созвездии, а в 1946-м достигла величины 3,0. Учитывая эти данные, астрономы предполагали, что следующая вспышка должна произойти к 2023 году. Однако на данный момент звезда продолжает оставаться тусклой, и астрономы не могут точно определить, когда именно произойдет событие.

Элизабет Хейс, астрофизик, занимающаяся наблюдениями за T CrB с помощью гамма-телескопа НАСА Fermi, отметила, что непредсказуемость вспышек частично связана с нехваткой исторических данных. В 2015 году звезда показала признаки увеличения яркости, что напомнило поведение перед вспышкой в 1946 году. Однако затем началось затемнение, что ставит под сомнение точность прогнозов.

Сложности добавляет и близость белого карлика к его компаньону — расстояние между ними составляет всего 0,5 астрономической единицы. Эта близость влияет на процесс аккреции, и астрономы все еще не понимают, как именно она протекает. Эдвард Сион, профессор астрономии, подчеркнул, что скорость притяжения материала может меняться, что затрудняет предсказание времени вспышки.

В ожидании события астрономы собирают данные с различных телескопов, включая космический телескоп Джеймса Уэбба и наземные наблюдательные установки. Эти данные помогут не только зафиксировать момент вспышки, но и отслеживать ее последствия. Хейс отметила, что это время позволяет собрать самый обширный набор данных о звезде перед ее извержением.

Астрономы внимательно изучают текущие данные, пытаясь выявить признаки надвигающегося выброса, но при этом осознают, что некоторые изменения могут быть не связаны с предстоящей вспышкой. T CrB обычно незаметна для невооруженного глаза, однако астрономы готовы к тому, чтобы зафиксировать ее извержение, когда оно произойдет. Ожидание продолжается, и звезда остается в центре внимания астрономического сообщества.

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Теги

астрономия звезды t coronae borealis t crb вспышки
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