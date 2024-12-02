Звезда FU Orionis, расположенная на расстоянии около 1360 световых лет от Земли, привлекла внимание астрономов благодаря своим необычным характеристикам. Недавние наблюдения с помощью телескопа Хаббла показали, что ее температура в области планетообразующего диска достигает 16 000 Кельвинов, что в три раза превышает температуру поверхности Солнца. Это открытие вызывает вопросы о том, как такие условия влияют на формирование планет в ее окрестностях.

FU Orionis относится к классу молодых звезд, окруженных диском из газа и пыли, который со временем становится основой для формирования планет. Однако звезда отличается нестабильностью своего аккреционного диска, что может быть связано с избытком материала или с гравитационным воздействием второй звезды в двойной системе. Ученые, в частности астроном Калтеха Адольфо Карвальо, предполагают, что быстро вращающийся диск, падающий на звезду, создает ударные волны, которые высвобождают огромное количество энергии. Это приводит к образованию ярких всплесков, которые могут длиться десятилетиями.

Интересно, что FU Orionis переживает одну из таких вспышек с 1936 года. В течение этого времени звезда увеличила свою яркость до ста раз, но затем лишь незначительно потускнела. Это явление заставило астрономов пересмотреть свои взгляды на природу яркости FU Orionis. Они пришли к выводу, что свет, который они наблюдают, на самом деле исходит от аккреционного диска, а не от самой звезды.

Согласно исследованиям, область, где диск сталкивается с поверхностью звезды, создает условия, которые могут быть неблагоприятными для формирования каменистых планет. "Вы можете потерять или полностью сжечь каменистые планеты, формирующиеся вблизи такой звезды", — отмечает Карвальо. Это подчеркивает, что внутренние области звездной системы могут быть крайне опасными для формирования планет, так как они подвержены сильному излучению и гравитационным взаимодействиям.

Тем не менее, более удаленные планеты могут иметь шансы на успешное формирование. Если они находятся на достаточном расстоянии от FU Orionis во время своего формирования, выбросы радиации могут даже повлиять на их химический состав. Это открытие дает возможность астрономам понять, как звезды влияют на свои планетные системы и какие условия необходимы для формирования планет, способных поддерживать жизнь.

FU Orionis становится не только объектом для изучения, но и важным примером сложных взаимодействий между звездами и планетами в их окрестностях.