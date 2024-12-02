Новый BYD Denza D9 получил значительные изменения, включая новую энергосистему и технологии автономного вождения.

Недавно в сети появились шпионские фотографии нового BYD Denza D9, которые раскрывают детали его дизайна. Автомобиль, уже представленный в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая, получил как внешние, так и внутренние обновления. Основное изменение — это добавление лидарного датчика на крыше, что должно улучшить автономные функции.

Габариты Denza D9 составляют 5250 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1900 мм в высоту, а колесная база достигает 3110 мм. Внутри автомобиль сохраняет компоновку предшественника, включая D-образное рулевое колесо и крупный сенсорный экран. Задние сиденья также продолжают оснащаться развлекательными экранами, что подчеркивает роскошный подход к дизайну.

Что касается энергосистемы, новый Denza D9 будет использовать гибридную технологию DM пятого поколения. Силовая установка, состоящая из 1,5T двигателя и аккумулятора на 39,938 кВтч, обеспечит запас хода до 145 километров на электричестве. Максимальная мощность системы достигнет 115 кВт, а максимальная скорость составит 190 км/ч.