На старте появятся модели B580 и B570, а также эксклюзивные версии «Limited Edition».

Intel готовится к долгожданному запуску графических процессоров нового поколения Battlemage, который, согласно слухам, состоится 12 декабря. Это событие привлекло внимание как геймеров, так и профессионалов в области технологий. На старт выйдут две модели: Arc Battlemage B580 и B570. Информация о них поступила от надежных источников, включая партнеров Intel, что добавляет уверенности в достоверности новостей.

Графический процессор B580 обещает впечатляющие характеристики. Он оснащен 12 ГБ 192-битной GDDR6 памяти и использует архитектуру Intel Xe2-HPG. Максимальная частота Boost достигает 2850 МГц, что делает его конкурентоспособным в бюджетном сегменте, где цена составит около $250-260. Это может привлечь внимание тех, кто ищет баланс между ценой и производительностью.

Интересно, что Intel планирует запустить свою модель «Limited Edition» с отдельным эмбарго на обзоры, которое будет снято 12 декабря. Это позволит компании сосредоточить внимание на своих собственных моделях перед тем, как пользовательские обзоры от сторонних производителей станут доступны 13 декабря. Такой подход позволяет Intel продвигать свои продукты, одновременно создавая ажиотаж вокруг новинок.

Пока что информация о B570 остается скудной, но название намекает на то, что эта модель будет менее мощной, чем B580. Возможно, она заменит предыдущую модель Arc A570, но точные характеристики пока не раскрыты. С учетом того, что запуск уже на носу, можно ожидать, что подробности появятся в ближайшие дни.

Сейчас все внимание приковано к онлайн-листингам, где B580 уже начал появляться, что свидетельствует о готовности к выходу на рынок. Intel, похоже, намерена сделать «ограниченный» запуск, что может означать, что более дорогие модели появятся позже. В любом случае, графические процессоры Battlemage обещают стать важным шагом для Intel в конкурентной борьбе с другими производителями.