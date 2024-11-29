Casio выпустила новую коллекцию цифровых часов, приуроченную к 45-летию культовой игры Pac-Man. Четыре модели — A168WEPC-7A, F-91WPC-1A, CA-53WPC-1B и ABL-100WEPC-1B — представляют собой не только функциональные устройства, но и стильные аксессуары, наполненные отсылками к классическому аркадному игровому процессу.

Циферблат модели A168WEPC-7A выполнен в серебристом цвете, напоминающем лабиринт из игры. Он украшен изображениями главных персонажей — Pac-Man и его противников, а также неоновыми акцентами. Пряжка с надписью «WAKA WAKA» добавляет особый шарм, а светящийся ЖК-дисплей подчеркивает ретро-стилистику.

Модель F-91WPC-1A выделяется легким весом — всего 21 грамм. Она имеет полимерный корпус и ремешок, а графика с элементами Pac-Man делает ее не только надежной, но и веселой.

CA-53WPC-1B возвращает к жизни часы-калькулятор, оформленные в тематике Pac-Man. Желтый безель и ремешок из биосмолы придают им аркадный вид, а циферблат напоминает экран игры, что будет особенно приятно фанатам.

ABL-100WEPC-1B, самая современная модель в линейке, обещает функции для активного образа жизни, хотя подробности о ней пока остаются под завесой тайны. Такие часы не только выполняют свою основную функцию, но и вызывают приятные воспоминания о любимой игре.