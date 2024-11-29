Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обсудил недавние события, связанные с военными действиями на Украине и ответными мерами России. За последние два дня Россия запустила 100 ракет различных классов и 466 беспилотников, что стало реакцией на продолжающиеся удары с использованием американского оружия.

Путин отметил, что это не просто демонстрация силы, а необходимость. Он подчеркнул, что боевые испытания новой гиперзвуковой ракетной системы "Орешник" стали вынужденной мерой. По его словам, в случае массового применения эта ракета может нанести удар, сопоставимый с ядерным оружием, хотя сама по себе не является оружием массового поражения.

Говоря о производстве ракет, Путин заявил, что Россия выпускает в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. В следующем году планируется увеличить это производство на 25-30%. Он добавил, что все западные ракеты, поставляемые Киеву, имеют более дальнобойные аналоги у России. В будущем страна может разработать новые ракетные комплексы, которые удовлетворят потребности клиентов.

Что касается "Орешника", Путин подтвердил, что у этой системы нет аналогов в мире. Он отметил, что ракета способна поражать высокозащищенные объекты, находящиеся на значительной глубине. При этом ее поражающие элементы имеют температуру, в три раза ниже, чем поверхность Солнца, что делает их особенно эффективными.

Генеральный штаб и Министерство обороны России сейчас подбирают цели для применения "Орешника" на территории Украины. Это могут быть как военные объекты, так и предприятия оборонной промышленности. Путин также отметил, что удары по российской территории, в том числе с использованием западного оружия, неизбежно приведут к ответным мерам. Он подчеркнул, что Россия всегда будет реагировать на такие атаки.

Кроме того, Путин выразил мнение о нелегитимности текущего украинского руководства. Он охарактеризовал их как узурпаторов власти, которые не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.