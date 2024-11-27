Фотография, сделанная астронавтом в 2013 году, демонстрирует внушительный ударный кратер Аорунга, расположенный в юго-восточной части пустыни Сахара, в северной части Чада. Этот кратер, имеющий диаметр 12,6 километра, обладает характерной формой, напоминающей глаз, что делает его визуально впечатляющим объектом. Окружающие кратер песчаные дюны, которые могут мигрировать на расстояние более 30 метров в год, создают динамичную и изменяющуюся картину этого уникального ландшафта.

Аорунга состоит из двух концентрических колец, которые придают кратеру его глазоподобный вид. Внутреннее кольцо содержит центральный холм, который напоминает зрачок, в то время как внешнее кольцо выглядит как веко. Эти кольца возвышаются примерно на 100 метров над окружающей местностью, но со временем они подверглись эрозии, что привело к их значительному уменьшению в размерах. Исследования показывают, что изначально они могли быть ещё выше и шире, чем сейчас.

По данным Лунно-планетного института (LPI's), кратер Аорунга образовался около 345 миллионов лет назад в результате удара метеорита диаметром около 600 метров. Такой мощный удар, известный как «астероид-убийца городов», мог вызвать масштабные разрушения в северной Африке и вызвать изменения в климате на глобальном уровне. Учитывая размеры и мощность удара, можно предположить, что он уничтожил значительное количество жизни и изменил экосистему региона.

На поверхности кратера можно увидеть темные линии, представляющие собой массивные хребты, известные как ярданги. Эти геологические образования могут достигать высоты 30 метров и тянутся на десятки километров, представляя собой важные элементы ландшафта, которые исследуются учеными. Ярданги формируются в результате эрозии и могут служить индикаторами изменений в окружающей среде.

Структура Аорунга окружена темными хребтами, известными как ярданги, которые покрывают эту часть Сахары

Песчаные дюны, окружающие кратер, также представляют интерес для исследователей. На увеличенной версии фотографии 2013 года можно различить группу из пяти барханов, которые перемещаются по пустыне. Исследования показали, что эти дюны переместились на значительные расстояния за девять лет: дюны под номерами 3 и 5 переместились на 405 и 381 метр соответственно. Такие данные помогают ученым отслеживать динамику движения дюн и понимать, как они взаимодействуют с окружающей средой.

Фотография астронавта 2013 года (внизу) помогла понять, насколько быстро движутся барханные дюны, сравнив их положение относительно спутникового снимка 2003 года (вверху)

Сравнение спутниковых снимков, сделанных в 2003 году и позже, позволяет исследователям точно определять перемещения дюн и выявлять закономерности их миграции. Научные исследования показывают, что меньшие дюны могут разрушаться быстрее, чем более крупные, что подтверждает наблюдения о том, что дюны меньших размеров менее устойчивы к воздействию ветра и других природных факторов.

Ученые надеются использовать полученные данные для прогнозирования движения песка, что может помочь в решении проблем, связанных с миграцией дюн. Эти проблемы включают блокировку дорог и затопление сельскохозяйственных угодий, что может иметь негативные последствия для местного населения. Кроме того, радиолокационные изображения, полученные в конце 1990-х годов, показали, что кратер Аорунга может быть частью цепи кратеров, так как рядом были обнаружены по меньшей мере два других меньших кратера. Это открытие поддерживает теорию о том, что части метеорита откололись и создали дополнительные структуры при ударе.

Фактически, кратер Аорунга и окружающие его песчаные дюны становятся важными объектами для изучения, позволяя ученым лучше понять не только геологическую историю региона, но и современные процессы, происходящие в этой уникальной экосистеме.