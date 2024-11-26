Кремль отреагировал на информацию о возможной продаже газопровода "Северный поток - 2" американскому бизнесмену Стивену Линчу.

В Кремле прокомментировали слухи о желании американского бизнесмена Стивена Линча приобрести "Северный поток - 2" (новость об этом можно прочесть здесь). Песков отметил, что "Газпром" не собирается выставлять газопровод на продажу. На брифинге он подчеркнул, что труба готова к запуску и не требует восстановительных работ. По словам пресс-секретаря, президент Путин также подтвердил, что проект полностью функционирует.

Песков обратил внимание на экономические интересы Германии, которая, по его мнению, могла бы воспользоваться "Северным потоком - 2" для обеспечения своих энергетических потребностей. Он выразил недоумение, почему немецкие власти предпочитают закупать газ по более высоким ценам из других источников, вместо того чтобы использовать уже построенную инфраструктуру.

Песков отметил, что нет никаких признаков того, что "Газпром" намерен передавать свои активы в руки американцев. По его словам, газопровод является лишь инструментом для транспортировки газа, а основным фактором остаются запасы самого газа, которые контролирует "Газпром".

Таким образом, ситуация вокруг "Северного потока - 2" остается стабильной, и Кремль не видит оснований для изменений в его статусе.