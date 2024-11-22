Американский инвестор Стивен Линч подал заявку на покупку газопровода "Северный поток-2", оказавшегося в сложной ситуации после диверсии. Он рассчитывает на выгодную сделку, но сталкивается с множеством препятствий.

Стивен Линч, американский бизнесмен и сторонник Дональда Трампа, решил войти в игру с газопроводом "Северный поток-2". Его интерес к этому проекту не случайный. После недавних событий, связанных с диверсиями и заморозкой счетов швейцарской компании Nord Stream 2 AG, газопровод оказался в состоянии неопределенности. Линч подал заявку в Управление по контролю за иностранными активами США, надеясь заполучить актив по сниженной цене.

Пока "Северный поток-2" остается частично неработоспособным, Линч видит шанс для выгодной сделки. Он утверждает, что многие инвесторы не смогут участвовать в торгах из-за сложной политической ситуации, что ограничит спрос на этот "токсичный актив". Его заявление звучит как вызов: он намерен превратить ситуацию в свою пользу.

История "Северного потока-2" полна драматизма. Строительство газопровода обошлось в 11 миллиардов долларов, а участие в нем принимали крупные европейские компании, такие как Shell и Uniper. Однако санкции и политическое давление сделали свое дело. Теперь проект, который когда-то казался многообещающим, стал предметом споров и разногласий.

Линч выстраивает стратегию, напоминающую классические схемы рейдерства. Он хочет приобрести газопровод, который после введения санкций не может быть сертифицирован и введен в эксплуатацию. Ситуация усугубляется тем, что "Северный поток-1" также подвергся атакам, что делает его выкуп невозможным. Линч уверяет, что его предложение станет шагом к "дерусификации" трубопровода, что должно привлечь внимание к его инициативе.

Некоторые эксперты считают, что его предложение может стать приемлемым вариантом для "Газпрома", основного владельца "Северного потока-2". Линч имеет репутацию человека, которому доверяют в России, что может сыграть на руку в переговорах. Его компания, Monte Valle, уже два десятка лет работает на российском рынке, что дает ему понимание местных реалий.

Тем не менее, в Вашингтоне не все так просто. Один высокопоставленный чиновник заявил, что интересы США в восстановлении работы "Северного потока-2" сейчас не актуальны. Эта позиция подчеркивает сложность ситуации и противоречивость мнений о будущем газопровода.

В Германии растет поддержка восстановления связей с Россией, что также может сыграть роль в судьбе "Северного потока-2". Некоторые политические круги начинают обсуждать возможность улучшения отношений, несмотря на экономические трудности. Линч, осознавая эти изменения, рассчитывает привлечь лоббистов для продвижения своей идеи. Однако его план пока выглядит рискованным и неопределенным.