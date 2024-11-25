Этот чип должен стать альтернативой решениям Qualcomm и MediaTek, что изменит рынок смартфонов.

Xiaomi намерена изменить правила игры на рынке мобильных технологий, запустив собственный 3-нм чипсет в следующем году. В то время как большинство производителей Android-смартфонов традиционно полагаются на решения Qualcomm и MediaTek, Xiaomi осознает, что зависимость от этих компаний становится все более затратной. Параллельно с этим, конкуренты, такие как Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400, уже занимают прочные позиции в высококлассном сегменте.

По информации DigiTimes, Xiaomi завершила разработку своего первого 3-нм чипа и теперь ищет партнера для массового производства. Важным моментом остается выбор TSMC в качестве литейщика, что может вызвать дополнительные вопросы о возможных торговых санкциях. Ситуация усугубляется недавними событиями, когда TSMC уведомила своих клиентов о прекращении поставок 7-нм чипов, что может повлиять на планы Xiaomi.

Интересно, что Xiaomi не просто стремится создать чип, но и хочет обеспечить его конкурентоспособность. В этом контексте стоит отметить, что ранее компания планировала запустить кастомный кремний на 4-нм техпроцессе, который обеспечивал бы производительность, сопоставимую со Snapdragon 8 Gen 1.

Тем не менее, запуск собственного чипсета также несет в себе риски. Возможные ограничения со стороны США могут вынудить Xiaomi получать лицензии для сотрудничества с TSMC.