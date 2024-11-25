Apple анонсировала, что обновление iOS 19 для iPhone будет иметь поэтапный выпуск новых функций. Некоторые из них могут появиться только в 2026 году.

Apple готовит обновление iOS 19, которое станет преемником iOS 18 и выйдет в сентябре 2025 года, одновременно с новой серией iPhone 17. Тем не менее, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, многие ожидаемые функции будут отложены. В частности, значительное количество новых возможностей, которые находятся в разработке, не появится до весны 2026 года. Это решение стало неожиданным, учитывая, что обычно Apple старается представить полноценный набор функций с первым релизом.

По информации Гурмана, предварительный анонс iOS 19 состоится на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в 2025 году. Пользователи не получат все новшества сразу. Например, многие функции, такие как интеграция с искусственным интеллектом, будут представлены поэтапно, как это произошло с iOS 18. В последнем обновлении пользователи увидели только часть возможностей, а остальные продолжали выходить в бета-версиях.

Одной из главных особенностей iOS 18 стал более умный Siri, который использует технологии Apple Intelligence. В следующем обновлении планируется провести серьезную модернизацию голосового помощника, сделав его более разговорным. Apple намерена внедрить новые языковые модели, которые позволят Siri генерировать текст и поддерживать более сложные беседы. Эти улучшения, скорее всего, появятся только с обновлением iOS 19.4, которое ожидается в 2026 году.

Пользователи iPhone должны быть готовы к тому, что многие функции iOS 19 будут доступны не сразу. Скорее всего Apple решила следовать стратегии поэтапного внедрения новых возможностей, чтобы более тщательно тестировать и дорабатывать каждую из них перед финальным релизом.