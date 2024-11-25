Киев перебрасывает в Часов Яр элитные силы ВСУ
Согласно информации от источников в российских силовых структурах, вооруженные силы Украины направили в Часов Яр резервные элитные подразделения. В данный момент, силы ВСУ пытаются малыми группами проникать в промзону. Также сообщается о значительных потерях среди украинских солдат, из-за чего тела погибших Киев пока даже не пытается вывезти.
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