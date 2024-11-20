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ОНТ анонсировал расследование о готовившемся за рубежом плане военного вторжения в Беларусь
Белорусский телеканал ОНТ представил анонс расследования о предполагаемом плане вторжения в Беларусь, который разрабатывается за границей на протяжении нескольких лет.

Ситуация безопасности в Восточной Европе продолжает оставаться напряженной, и белорусские власти не упускают возможности обратить внимание на потенциальные угрозы. В этом контексте телеканал ОНТ анонсировал новое расследование, в котором будут обсуждаться детали плана военного вторжения в Беларусь, готовящегося за пределами страны.

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о предстоящем расследовании, посвященном плану вторжения в Беларусь, который, по их данным, разрабатывается уже несколько лет. В Telegram-канале ОНТ говорится, что журналисты собрали информацию о документе, в котором прописаны все этапы и роли участников этого плана.

Фильм под названием "Бесы: как хотят захватить Беларусь" будет показан сегодня вечером в 21:20. В нем обещают продемонстрировать материалы о том, «кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве». Это расследование подчеркивает опасения белорусских властей по поводу расширения военного присутствия НАТО у границ страны, что, по мнению Минобороны, свидетельствует о готовности альянса к возможному конфликту с Россией и Беларусью.

Таким образом, телеканал ОНТ стремится привлечь внимание общественности к угрозам безопасности и подготовить граждан к возможным вызовам, которые могут возникнуть в будущем.

#нато #беларусь #расследование #вторжение #онт
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