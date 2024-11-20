Исследование NASA показало, что астронавты медленнее выполняют некоторые задачи в космосе, но не страдают от долговременных когнитивных нарушений. Ученые изучили 25 астронавтов, проведших в среднем шесть месяцев на Международной космической станции.

Недавнее исследование NASA привлекло внимание к интересному вопросу: как пребывание в космосе влияет на когнитивные способности астронавтов? Условия невесомости, радиация и постоянный стресс могут оказывать значительное влияние на организм человека. В рамках этого исследования ученые проанализировали данные 25 астронавтов, которые провели в среднем шесть месяцев на Международной космической станции (МКС). Это исследование стало крупнейшим в своем роде, и его результаты обнадеживают.

Доктор Шина Дев, ведущая автор исследования, отметила, что команда не обнаружила никаких серьезных когнитивных нарушений у астронавтов. Несмотря на некоторые изменения в скорости выполнения задач, точность оставалась на высоком уровне. Это говорит о том, что астронавты, находясь в сложных условиях, способны эффективно выполнять свои обязанности.

Исследователи использовали различные тесты, чтобы оценить когнитивные функции. Они измеряли скорость и точность выполнения задач на нескольких этапах: до, во время и после полета. Результаты показали, что астронавты медленнее обрабатывают информацию и выполняют задачи, связанные с рабочей памятью и вниманием. Например, снижение внимания наблюдалось в начале миссии, тогда как скорость обработки данных оставалась ниже нормы даже после возвращения на Землю.

Важно отметить, что эти изменения не означают ухудшения когнитивных функций. Астронавты могли адаптироваться к условиям, используя свои навыки и опыт. Как объяснила Дев, даже на Земле стресс может временно влиять на внимание и скорость обработки информации. А в космосе дополнительные факторы, такие как потеря сна и измененная гравитация, лишь усугубляют ситуацию.

Интересно, что исследование также показало, что разные области когнитивных функций по-разному реагируют на стресс. Например, память оказалась более устойчивой к воздействиям, чем внимание. Это открытие может помочь в подготовке будущих космических миссий, особенно когда речь идет о длительных полетах на Луну или Марс.