Обновление War Thunder 2.41 "Firebirds" привнесло множество новинок, включая культовый стелс-истребитель F-117A. Игроки получат доступ к новым наземным и воздушным единицам, а также улучшенным картам.

Обновление War Thunder 2.41 "Firebirds" стало настоящим подарком для поклонников этой игры. В этом обновлении появился F-117A, легендарный стелс-истребитель, который изменит подход игроков к тактике. Этот самолет не является премиум-экземпляром, а входит в состав обычной эскадрильи, что открывает новые возможности для всех.

Кроме F-117A, обновление добавило множество других самолетов, включая Tornado GR.4 и Su-34. Каждый из них предлагает уникальные характеристики, позволяя игрокам экспериментировать с различными стилями ведения боя. Новые вертолеты и обновленные кабины пилотов также привносят свежие элементы в игровой процесс.

На земле обновление сосредоточилось на легких транспортных средствах. Игроки смогут управлять такими новинками, как Scimitar и Ram II, а также тремя голландскими танками Leopard, которые теперь стали частью французского дерева техники. Эти машины обеспечивают разнообразие стратегий на поле боя.

Не забыли разработчики и о военно-морских силах. Линкор Dunkerque стал центральным элементом обновления, а карта Abandoned Factory получила визуальные улучшения. Теперь танкисты могут наслаждаться обновленным игровым опытом, который включает в себя больше врагов и новые аэродромы для тестовых полетов.

Графические улучшения, такие как трассировка лучей, значительно повысили качество визуальных эффектов. Геймеры теперь могут наслаждаться реалистичными тенями и отражениями, что делает игру еще более захватывающей. Это обновление не просто добавляет новые машины — оно меняет саму суть игрового процесса, делая его более динамичным и увлекательным.