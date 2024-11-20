Недавние учения Королевского флота Великобритании обнажили серьезные риски для двух самых современных авианосцев страны — «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский». Эти корабли, играющие ключевую роль в стратегической проекции мощи вооруженных сил, подверглись тестированию на устойчивость к атакам баллистическими противокорабельными ракетами. По информации, полученной от источников, знакомых с учениями, сценарии включали реалистичные симуляции, показывающие, что в определенных условиях эти авианосцы могут быть потоплены.

Учения проходили в Гамбурге и стали частью более широких усилий по оценке возможностей военно-морских сил Великобритании в современных условиях. В ходе маневров военные столкнулись с новейшими ракетными технологиями, которые активно развиваются в таких странах, как Китай. Современные противокорабельные ракеты обладают высокой скоростью и точностью, что делает их серьезной угрозой для крупных кораблей.

Несмотря на наличие современных систем противоракетной обороны, таких как Sea Ceptor и Phalanx, военные признали, что эти технологии не обеспечивают абсолютную защиту. Главная проблема заключается в том, что гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость свыше 5 Махов, что делает их практически невидимыми для своевременного обнаружения. Кроме того, эти ракеты способны маневрировать на различных высотах, что усложняет их отслеживание.

Проблема усугубляется тем, что современные ракеты часто работают в тандеме с радиоэлектронной борьбой, способной нарушить работу радаров. Это создает дополнительные сложности для систем обороны авианосцев. Комбинация высокой скорости, маневренности и скрытности делает современные противокорабельные ракеты одной из самых серьезных угроз для таких кораблей.

С учетом будущих сценариев ведения войны, возможность скоординированных ракетных атак на авианосцы становится все более реальной. Удары могут исходить от подводных лодок, самолетов или других надводных судов. В дополнение к ракетной угрозе, кибератаки и системы радиоэлектронной борьбы могут еще больше усложнить защиту этих кораблей.

Из вышесказанного ясно, что стратегическая ценность авианосцев в будущих конфликтах будет зависеть от их способности адаптироваться к меняющимся условиям.