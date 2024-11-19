Sony обсуждает возможность покупки Kadokawa Corporation, что может кардинально изменить рынок видеоигр. Слухи о сделке уже привели к росту акций Kadokawa на 23%.

Сегодня утром японские новостные агентства принесли сенсационные слухи о том, что Sony ведет активные переговоры с Kadokawa Corporation, владельцем популярной студии FromSoftware. По информации Reuters, сделка может состояться в ближайшие недели, и такой поворот событий уже отразился на финансовых показателях: акции Kadokawa подскочили почти на 23%.

Kadokawa, основанная вскоре после Второй мировой войны, прошла долгий путь. Сегодня компания охватывает множество направлений, включая публикацию книг, манги и аниме. Однако для Sony особенно важна доля Kadokawa в FromSoftware — почти 70%. Эта студия известна своими культовыми играми, такими как Dark Souls и Elden Ring, которые завоевали сердца миллионов игроков по всему миру.

Сотрудничество Sony и Kadokawa началось еще в 2021 году, когда обе компании заключили альянс капитала. В 2022 году Sony приобрела 14% акций FromSoftware, что усилило их связь. Хермен Хульст, глава PlayStation Studios, намекал на возможные совместные проекты не только в игровой сфере, но и в области кино и телевидения.

Недавно известный автор Джордж Р. Р. Мартин, который участвовал в создании мира Elden Ring, намекнул на возможность адаптации истории в формате фильма или сериала. Sony активно развивает свои франшизы, и подобные проекты могут стать логичным продолжением их стратегии.

Фанаты FromSoftware задаются вопросом, как потенциальная покупка повлияет на будущее студии. Уберет ли Sony игры с Xbox и задержит ли релизы на ПК? Вряд ли, ведь успех FromSoftware во многом зависит от мультиплатформенности. Sony уже показала, что умеет интегрировать приобретенные студии в свою экосистему, как это произошло с Bungie.