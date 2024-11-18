Астрономы представили предварительные данные о экзопланете L 98-59 d, которая может обладать атмосферой, насыщенной серными газами. Если это подтвердится, она станет самой маленькой экзопланетой с известной атмосферой.

Астрономы сделали интересное открытие, связанное с экзопланетой L 98-59 d, находящейся в 35 световых годах от Земли. Эта планета, немного больше и тяжелее нашей, привлекла внимание ученых благодаря своим уникальным характеристикам. Исследователи представили предварительные доказательства наличия в ее атмосфере газов диоксида серы (SO₂) и сероводорода (H₂S). Эти элементы могут указывать на наличие вулканической активности или расплавленной поверхности, что делает L 98-59 d особенно интригующей для дальнейшего изучения.

С момента своего открытия в 2019 году с помощью космического телескопа ТESS, L 98-59 d стала объектом активных исследований. Ученые применили метод транзитной спектроскопии, чтобы проанализировать свет звезды, проходящий через атмосферу планеты, когда та проходит перед своим светилом. Каждый газ в атмосфере влияет на свет по-своему, что позволяет астрономам делать выводы о ее составе. Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям, проведенным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, запущенного в 2021 году.

Контраст между атмосферой L 98-59 d и атмосферой планет нашей солнечной системы поражает. Например, на Земле преобладает азот и кислород, в то время как у Венеры доминирует углекислый газ. Ученые предполагают, что атмосфера L 98-59 d сформировалась совершенно иными процессами, чем те, которые наблюдаются у каменистых планет в нашем солнечном окружении. Это открытие поднимает множество вопросов о том, какие условия могут существовать на таких экзопланетах.

Дополнительные наблюдения помогут подтвердить наличие серных газов и выяснить, как именно они образовались. Одна из гипотез заключается в том, что вулканизм мог быть вызван приливным нагревом, аналогичным тому, что наблюдается на спутнике Юпитера Ио. Гравитационное воздействие звезды на L 98-59 d может вызывать значительное внутреннее тепло, расплавляя недра планеты и создавая условия для вулканической активности.

Однако, несмотря на все эти захватывающие аспекты, L 98-59 d не считается кандидатом на наличие жизни, как мы ее знаем. Тем не менее, изучение ее атмосферы и возможного вулканизма предоставляет ценную информацию о разнообразии миров за пределами нашей солнечной системы.