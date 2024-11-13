Компания DeepL представила DeepL Voice — инновационное решение для голосового перевода. Оно позволяет участникам виртуальных встреч общаться на родном языке, устраняя языковые барьеры.

DeepL, известная своим мощным переводчиком, сделала шаг вперед, запустив DeepL Voice. Это решение меняет правила игры на виртуальных встречах, позволяя участникам говорить на своем языке, в то время как другие получают переведенные субтитры в реальном времени. Представленная функция DeepL Voice for Meetings создает комфортную атмосферу для общения, где каждый чувствует себя уверенно. Участники могут обсуждать важные вопросы, не испытывая языковых трудностей, что значительно улучшает взаимодействие.

Кроме того, есть DeepL Voice for Conversations – мобильная функция, которая позволяет пользователям общаться на разных языках, обеспечивая мгновенный перевод. Официальные лица компании подчеркивают, что это только начало. В будущем планируется поддержка всех 33 языков, поддерживаемых DeepL Translation, что расширит возможности пользователей по всему миру. С DeepL Voice общение становится более доступным и эффективным, что особенно важно в современном мире.