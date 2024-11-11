В 2024 году российский рынок компьютеров продемонстрировал впечатляющий рост спроса и снижение цен на технику. За девять месяцев было продано 2,2 миллиона компьютеров, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом.

В нынешнем году российский рынок компьютеров продемонстрировал заметный рост интереса со стороны потребителей, что привело к увеличению продаж и снижению цен. За первые девять месяцев года было реализовано 2,2 миллиона компьютеров на сумму около 49 миллиардов рублей, что на 35% больше по количеству и на 14% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

Интересно отметить, что доля российских ПК на рынке достигла 46,8%. Средняя цена настольных компьютеров снизилась на 16%, что также способствовало увеличению спроса. В компании "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что наблюдается рост интереса к компонентам: например, продажи видеокарт увеличились на 30%.

Другие ритейлеры также подтверждают эту тенденцию. По информации, которую предоставили представители "Мегамаркета", спрос на видеокарты вырос на 375%, на процессоры — на 327%, на материнские платы — на 263%, а на оперативную память — на 186%. Это свидетельствует о растущем интересе к сборке персональных компьютеров.

Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК составляет 128 860 рублей, что на 4 300 рублей меньше, чем в предыдущем году. Готовые компьютеры стоят в среднем 73 427 рублей. Снижение цен связано с перенасыщением рынка компонентами благодаря параллельному импорту и усилению конкуренции среди дистрибьюторов. Готовые ПК часто представляют собой более бюджетные варианты, тогда как собранные устройства ориентированы на более требовательных пользователей.

Екатерина Москалева из "Ситилинк" сообщила, что в ее сети средняя цена ПК снизилась на 4%, но общий объем продаж увеличился на 13%. В октябре 2024 года объем продаж вырос на 45% в денежном выражении и на 43% по количеству. Средняя цена офисных ПК составила 37 300 рублей, а игровых — 76 990 рублей.

Среди процессоров наибольшей популярностью пользуются Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, продажи которых выросли в 13 раз. В сегменте материнских плат наблюдается смена лидеров: если ранее доминировали MSI, то сейчас на первом месте GIGABYTE с ростом спроса почти на 900%.

На рынке SSD-накопителей лидирует Kingston, обогнав KingSpec. Эксперты связывают высокий спрос с агрессивной ценовой политикой и временным профицитом чипов, однако к 2025 году этот профицит исчерпался.

В сегменте видеокарт пользователи чаще выбирают RTX 4070 Super и 4070 Ti SUPER, а среди производителей выделяются MSI и Palit. Хотя самостоятельная сборка компьютера может быть более выгодной, готовые устройства предлагают удобство и экономию времени.



