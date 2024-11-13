Недавние исследования показали, как искусственный интеллект (ИИ) учится играть в Minecraft, погружаясь в уникальный виртуальный мир. Программа, названная AIRIS, начинает свое путешествие с нуля, получая минимальные данные о своем окружении. Ученые предоставили ИИ два типа входных данных: 3D-сетку размером 5 x 5 x 5, которая помогает ему «видеть» окружающие блоки, и текущие координаты агента. Эти данные позволяют ИИ ориентироваться в пространстве и принимать решения о своих действиях.

Агент начинает с режима «Свободного перемещения», стремясь исследовать мир. Он создает внутреннюю карту мест, которые уже посетил, используя встроенный инструмент визуализации. Если ИИ сталкивается с препятствиями — будь то деревья, горы или пещеры — он адаптируется к ним, учится преодолевать трудности. Например, если агент падает в глубокую пещеру, он активно ищет выход, стремясь заполнить все пустоты на своей карте. Это стремление к исследованию делает его поведение похожим на человеческое: он жаждет узнать больше о своем окружении.

Согласно исследователям, в будущих версиях AIRIS планируют добавить больше действий, таких как размещение блоков, сбор ресурсов и сражения с монстрами. Это расширение возможностей позволит ИИ не только исследовать, но и взаимодействовать с окружающим миром более активно. Если дать агенту координаты, он сможет направиться к заданной точке, что открывает новые горизонты для его обучения. Это может быть как вершина горы, так и загадочная глубина океана. После достижения цели ИИ может получить новый набор координат или вернуться в режим свободного перемещения для дальнейшего изучения.

Отличительной чертой AIRIS является его способность свободно исследовать и ориентироваться в незнакомых областях, что выделяет его среди традиционных методов обучения с подкреплением. Традиционные алгоритмы часто сталкиваются с трудностями в подобных задачах, независимо от объема данных и вычислительных мощностей. AIRIS же демонстрирует уникальный подход, позволяя ИИ не просто следовать заранее заданным маршрутом, а активно взаимодействовать с миром Minecraft, что делает его исследование более увлекательным и эффективным.