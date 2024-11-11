Российские специалисты разрабатывают беспилотные летательные аппараты для транспортировки тяжелых грузов в нефтяной сфере. Эти устройства смогут преодолевать большие расстояния и работать в сложных климатических условиях.

В России началась разработка беспилотных летающих грузовиков, которые предназначены для работы в нефтяной отрасли. Эти аппараты, создаваемые специалистами из кластера «Аэронет» Национальной технологической инициативы, смогут перевозить грузы весом до 750 кг на расстояние до 700 км. В первую очередь такие БПЛА разработают для использования в удаленных и труднодоступных районах, где традиционные способы доставки часто оказываются неэффективными.

Одной из ключевых особенностей новых моделей станет возможность работы в экстремальных погодных условиях. Они смогут функционировать при температурах от -55°C до +45°C, что делает их идеальными для доставки грузов на северные месторождения. Корпус аппаратов изготовят из легких композитных материалов, что не только упростит сборку, но и снизит расходы на топливо.

Разработка включает две модели: WingedBull 01XS с грузоподъемностью 250 кг и более мощная WingedBull 01XL, способная нести 750 кг. Обе модели будут оснащены современными силовыми установками, включая комбинацию двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей. Генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик отметил, что использование обычного бензина АИ-95 делает эти аппараты доступными и экономически выгодными.

Планируется, что первые беспилотники выйдут на рынок до конца 2025 года. В настоящее время разработчики ведут переговоры с крупными игроками нефтегазовой отрасли, чтобы обеспечить внедрение технологий в реальную практику. Блик также подчеркнул, что новые аппараты значительно сократят время доставки, что особенно актуально в экстренных ситуациях, таких как транспортировка медицинских препаратов.

Однако эксперты предупреждают о возможных трудностях, связанных с сертификацией и эксплуатацией тяжелых беспилотников. Директор по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Юрий Молодых отметил, что процесс сертификации для аппаратов с взлетной массой свыше 30 кг остается сложным и затратным. Конкуренция на рынке также требует от разработчиков повышения надежности и упрощения обслуживания.

Тем не менее, внедрение беспилотных технологий в нефтяную отрасль может значительно повысить эффективность логистики и улучшить безопасность. Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева подчеркнула, что такие разработки способны минимизировать риски для людей и улучшить доступ к ресурсам в сложных условиях.

С учетом всех вызовов, российские беспилотники имеют большой потенциал на рынке. Их использование для грузоперевозок станет экономически выгоднее, чем применение традиционных вертолетов. К 2030 году планируется производить до 150 грузовых БПЛА в год, что открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры в стране.