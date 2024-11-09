Компания Intel объявила о возвращении бесплатного кофе и чая для сотрудников. Эта мера, однако сопровождается напоминанием о продолжающихся финансовых трудностях и недавних сокращениях.

На этой неделе Intel сообщила своим сотрудникам о возобновлении бесплатного кофе и чая в офисах. Этот шаг стал частью попыток компании поддержать моральный дух коллектива в условиях сложной экономической ситуации.

В служебной записке, разосланной сотрудникам, Intel отметила, что, несмотря на продолжающиеся проблемы с затратами, они решили вернуть бесплатные напитки. Компания планирует собирать монеты в залах ожидания для финансирования этой инициативы. По предварительным оценкам, стоимость предоставления бесплатного кофе и чая составит около 100 миллионов долларов в год.

Однако данное решение принимается на фоне значительных сокращений в компании. В последние месяцы Intel уволила более 15 000 сотрудников, включая 1300 работников в Орегоне. Эти меры были частью стратегии по восстановлению прибыльности, которая включает в себя сокращение расходов во всех областях.

Среди сотрудников существует разное мнение о возвращении бесплатных напитков. Некоторые отмечают, что это малый, но все же положительный шаг на фоне трудных условий труда. Другие выражают недовольство, указывая на то, что бесплатные фрукты, которые ранее предлагались, были отменены, и это создает ощущение несоответствия между инициативами компании и реальной ситуацией.

Intel продолжает сталкиваться с вызовами на рынке, включая конкуренцию и снижение доходов. Возвращение бесплатного кофе и чая может рассматриваться как попытка улучшить атмосферу, однако многие сотрудники скорее всего остаются в настороженном состоянии в связи с недавними увольнениями и неопределенностью в будущем.