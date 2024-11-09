Китайские инженеры анонсировали создание ракеты Long March 9, вдохновленной SpaceX Starship.

На 15-м китайском авиасалоне в Чжухае инженеры представили амбициозный проект ракеты Long March 9. Эта двухступенчатая ракета, по задумке, станет аналогом мегаракеты SpaceX Starship и будет предназначена для запуска астронавтов на Луну. Интересно, что Long March 9 появится в нескольких версиях, включая полностью многоразовую, что подчеркивает стремление Китая к инновациям в космических технологиях.

Разработка Long March 9 осуществляется государственной Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT). Высота новой ракеты составит 114 метров, а ее грузоподъемность на низкой околоземной орбите превысит 150 тонн. Для сравнения, Starship от SpaceX достигает 122 метров и имеет аналогичную грузоподъемность. Однако у Long March 9 есть свои особенности: первая ступень будет оснащена 30 двигателями YF-215, работающими на жидком кислороде и метане, в то время как Starship использует 33 двигателя Raptor с теми же типами топлива.

Инженеры подчеркнули, что верхняя ступень Long March 9 получит закрылки для улучшения маневренности, что напоминает конструкцию Starship. Это сходство вызывает интерес, но также и вопросы о дальнейших планах Китая в космосе. Первый полет Long March 9 ожидается только в 2033 году, тогда как Starship уже прошла пять испытательных запусков, и очередной запланирован на 18 ноября.

Китай продолжает развивать свои космические амбиции, несмотря на изменения в проекте. Ранее CALT работала над трехступенчатой одноразовой ракетой, но теперь фокус сместился на многоразовую конструкцию. В то время как SpaceX нацелена на запуск Starship для миссии NASA Artemis 3 в 2025 году, Китай, похоже, готовит свои собственные планы, которые могут существенно изменить баланс сил в космической гонке.