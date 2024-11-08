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К 2030 году доля отраслей в РФ с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ достигнет 95%
Государственная поддержка помогает российским предприятиям внедрять искусственный интеллект, что приводит к значительным улучшениям в производительности. К 2030 году более 95% отраслей смогут использовать «умные» технологии, что обещает революцию в экономике страны.

Российская промышленность вступила в новую эру, активно осваивая искусственный интеллект. Государственная поддержка играет ключевую роль в этом процессе. По данным Национального центра развития искусственного интеллекта, с 2021 года уровень использования ИИ в приоритетных отраслях увеличился в 1,5 раза и достиг 32%.

Согласно прогнозам, к 2030 году доля отраслей с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ вырастет до 95%. Учитывая, что в обрабатывающей промышленности уже 25,8% организаций используют эти технологии, можно ожидать, что скоро этот показатель станет еще выше. Более 28% предприятий отмечают значительный эффект от внедрения «умных» технологий, а треть тех, кто пока не использует ИИ, планируют это сделать в ближайшие три года.

Важным аспектом внедрения ИИ является его способность оптимизировать производственные процессы. Например, в топливно-энергетическом комплексе уже более 40% компаний применяют подобные технологии. Успехи таких гигантов, как «Газпром нефть» и «Сибур», показывают, как ИИ может существенно повысить эффективность в условиях больших объемов производства. Оптимизация даже на несколько процентов может привести к значительной экономии.

Разнообразие технологий, которые используют предприятия, также впечатляет. На первом месте по популярности стоит интеллектуальная поддержка принятия решений, применяемая 71% организаций. За ней следуют распознавание и синтез речи, компьютерное зрение и обработка естественного языка. Эти технологии помогают не только в управлении, но и в повышении качества продукции.

Государственные инициативы, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект», поддерживают стартапы и компании, работающие в этой области. Например, петербургская компания «Онис» разрабатывает систему для роботизированных манипуляторов, а московская «Пиклема» улучшает рекомендательные системы для горнодобывающих предприятий. Эти разработки помогают предотвратить поломки и оптимизировать рабочие процессы.

Компания «Сапл-биз» создала платформу, которая помогает промышленным предприятиям находить поставщиков и покупателей. Благодаря гранту фонда, она смогла оптимизировать алгоритмы, что привело к увеличению числа пользователей на 30%. Это показывает, как государственная поддержка может стимулировать рост и инновации.

Завод «Инком», производящий жгуты для автопрома и бытовой техники, также воспользовался грантом. Он реализует проект по внедрению интеллектуальной системы управления производством. Ранее опытные работники вручную составляли графики, что занимало много времени и сил. Теперь нейросеть справляется с этой задачей гораздо быстрее, учитывая множество факторов, таких как изменения в технологии или проблемы с поставками.


#россия #технологии #искусственный интеллект #промышленность #государственная поддержка
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